“Chi trova un amico trova un tesoro” stasera in tv | Bud | Terence e marmellata Puffin

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 20 febbraio 2021) Non c’è l’aria che si respirava nei loro vecchi western, a renderli di un fascino ineguagliabile. La coppia campione d’incassi degli anni ’70 Bud Spencer eHill, dai nitriti dei cavalli, dalla sabbia polverosa del far west che ti accecava al primo vento, portano le loro avventure al mare, tra isole tropicali e baie assolate. Le palme a fare da ombra ad unnascosto. Quando un vecchio lupo di mare, solitario, incontra un giocatore d’azzardo incallito, che ha perso tutto, partirà un viaggio in barca che non ha precedenti. “Chiununin tv, è un film del 1981 di Sergio Corbucci. Consumato regista degli spaghetti western, abile a riportare Bud ea briglia sciolta in ...