Ceretta fai da te: una ricetta naturale, indolore da provare in casa! (Di sabato 20 febbraio 2021) Siete alla ricerca di una ricetta per realizzare una Ceretta fai da te? Nessun problema, siete nel posto giusto: approfondiamo insieme! Solitamente, per realizzare una Ceretta moltissime persone scelgono di recarsi da un’estetista. I costi però, possono essere molto alti e non accessibili con costanza a tutti noi. Per questo, si sceglie di utilizzare il rasoio, che molto spesso può comportare conseguenze negative, come la ricrescita veloce dei peli, la pelle irritata, i peli incarniti e molti altri. Un ottima alternativa al centro estetico, è realizzare la Ceretta in casa, preparando tutti i materiali necessari per svolgere un ottimo lavoro. Ma con la ricetta che vi presenteremo in questo articolo, non dovrete acquistare strisce depilatorie o classiche, cera, scalda cera e tutto l’occorrente.. vi ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 20 febbraio 2021) Siete alla ricerca di unaper realizzare unafai da te? Nessun problema, siete nel posto giusto: approfondiamo insieme! Solitamente, per realizzare unamoltissime persone scelgono di recarsi da un’estetista. I costi però, possono essere molto alti e non accessibili con costanza a tutti noi. Per questo, si sceglie di utilizzare il rasoio, che molto spesso può comportare conseguenze negative, come la ricrescita veloce dei peli, la pelle irritata, i peli incarniti e molti altri. Un ottima alternativa al centro estetico, è realizzare lain casa, preparando tutti i materiali necessari per svolgere un ottimo lavoro. Ma con lache vi presenteremo in questo articolo, non dovrete acquistare strisce depilatorie o classiche, cera, scalda cera e tutto l’occorrente.. vi ...

taylercms : @emilycmsgdr tu ti fai la ceretta, io no - nympheapeltier : RT @gaitokinoshita: @nympheapeltier ma come fai a dire che ti scordi il mio nome se ormai da una settimana a questa parte andiamo a farci l… - gaitokinoshita : @nympheapeltier ma come fai a dire che ti scordi il mio nome se ormai da una settimana a questa parte andiamo a far… - amico18961 : @giulian1970 Anche nelle parti intime fai la ceretta ? - aragostasegreta : @sollecitamento fai la ceretta invece di usare il rasoio così cresce meno -