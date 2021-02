Calcio in lutto | morto a 71 anni Mauro Bellugi

(Di sabato 20 febbraio 2021) MILANO (ITALPRESS) –in: è. L’exdifensore di Inter, Bologna e Napoli aveva subito a dicembre unintervento nel corso del quale gli erano state amputate le gambe. L’ex calciatore è deceduto all’ospedale Niguarda di Milano in seguito a un’infezione. Aveva compiuto 71lo scorso 7 febbraio. Originario di Buonconvento, in provincia di Siena,approda giovanissimo all’Inter dove – trasformandosi damezz’ala in terzino – giocherà per cinque stagioni, dal 1969 al1974: in nerazzurro vincerà uno scudetto, collezionando 137presenze e un gol, quello siglato nella vittoria contro ilBorussia Moenchengladbach nell’andata degli ottavi di finale diCoppa dei Campioni del 1971. A seguire il passaggio al Bologna,dove giocò altre cinque stagioni, ...

Gazzetta_it : Il calcio piange Mauro #Bellugi se ne va a 71 anni l’ex difensore dell’Inter - SkySport : ULTIM'ORA Lutto nel mondo del calcio, morto Mauro Bellugi L'ex calciatore di Inter e Bologna aveva 71 anni #SkySport #Bellugi - SkySport : Lutto nel calcio, è morto Mauro Bellugi: aveva 71 anni - AttilaAzureRive : RT @SkyTG24: Calcio in lutto, è morto l'ex difensore dell'Inter Mauro Bellugi - AttilaAzureRive : RT @SkySport: Lutto nel calcio, è morto Mauro Bellugi: aveva 71 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio lutto

nel mondo del. All'età di 71 anni è morto Mauro Bellugi , campione ed ex difensore dell 'Inter e della Nazionale negli anni '70 . Bellugi in novembre era stato ricoverato per problemi ...Il mondo delè in. Piange , l'ex difensore di Inter , Bologna, Napoli e Pistoiese (227 presenze e zero gol), che il 7 febbraio aveva 71 anni. A novembre aveva subito l'amputazione di entrambe le gambe ...MILANO (ITALPRESS) – Calcio in lutto: è morto Mauro Bellugi. L’exdifensore di Inter, Bologna e Napoli aveva subito a dicembre unintervento nel corso del quale gli erano state amputate le gambe. L’ex c ...E’ morto Mauro Bellugi. L’ex calciatore e difensore dell’Inter aveva subito l’amputazione delle gambe dopo essere stato colpito dal Covid. Aveva compiuto 71 anni il 7 febbraio. In carriera aveva vesti ...