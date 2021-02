Barbara D’Urso: la gaffe sui non vedenti (Di sabato 20 febbraio 2021) Anche ad una professionista come Barbara D’Urso a volte succede di fare qualche gaffe. Il suo grande seguito, però, fa si che i suoi scivoloni siano difficilmente perdonati e/o dimenticati. Come successe nel lontano 2013! Barbara D’Urso ormai da anni è alla guida di alcuni dei programmi più amati e seguiti di Canale 5. La sua carriera, cominciata molto tempo fa, oggi la porta infatti a condurre ben Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 20 febbraio 2021) Anche ad una professionista comea volte succede di fare qualche. Il suo grande seguito, però, fa si che i suoi scivoloni siano difficilmente perdonati e/o dimenticati. Come successe nel lontano 2013!ormai da anni è alla guida di alcuni dei programmi più amati e seguiti di Canale 5. La sua carriera, cominciata molto tempo fa, oggi la porta infatti a condurre ben Articolo completo: dal blog SoloDonna

elmachico1795 : @claudiocerasa @ilfoglio_it @michimas @AndreaMinuz Ma ti rendi conto? Barbara d'urso!!! Ma che cosa stai dicendo? Ahhaha poveri noi - ywngles : perché mostrano tutti le cosce come una barbara d'urso qualsiasi??? - eliaenry : @myrtamerlino Non capisco perché non lo diano anche a Barbara d'Urso e Milly Carlucci. - RadioSoap2 : RT @ASannais: @RadioSoap2 @DiTeleblog BARBARA D’URSO CROLLA CON IL GOSSIP - PICCHI DEL 99% PER RADIO SOAP CON IL COMUNICATO DI DISCOVERY: A… - ASannais : @RadioSoap2 @DiTeleblog BARBARA D’URSO CROLLA CON IL GOSSIP - PICCHI DEL 99% PER RADIO SOAP CON IL COMUNICATO DI DI… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Valeria Fabrizi in lacrime a Live non è la D'Urso: «Ho subito un furto da 200.000 euro, mi resta la fede» Il Messaggero