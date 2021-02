Trieste. Un milione per compensare la perdita di valore economico delle piante colpite dalla diffusione del bostrico

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 19 febbraio 2021) La Regione Friuli Venezia Giulia provvederà ad erogare indennizzi delcomplessivo di 1di euro perladidel. Lo ha deciso l’esecutivo Fedriga approvando una delibera su proposta dell’assessore alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier. Il provvedimento definisce i criteri e le modalità per la concessione degli indennizzi da parte del Fondo regionale per la gestioneemergenze in agricoltura per contrastare ladel. I risarcimenti in misura forfettaria, che variano dai 15 ai 35 euro al metro cubo, verranno ...