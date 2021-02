Traffico Roma del 19-02-2021 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Luceverdeben trovati a questo appuntamento risolto il guasto sulla linea C della metro treni che ora transito non regolarmente senza ritardi è aperta la tangenziale est all’altezza della nuova galleria verso la Nomentana e la Salaria in precedenza è chiusa causa di un incidente ma in questo momento di nuovo disagi in questa zona a causa di un incidente avvenuto sul tratto Urbano dell’a24 altezza di Portonaccio in direzione del raccordo per cui abbiamo ripercussioni sulla tangenziale arrivando da San Giovanni altri incidenti in via delle Capannelle lunghe code per incidente sulla Tuscolana sul Raccordo Anulare incidente in carreggiata esterna all’altezza dell’appia code dalla Laurentina sull’autostrada-fiumicino code per lavori verso il viadotto della Magliana all’altezza della Magliana Vecchia per i dettagli di queste e di altre notizie ...