The Dissident è il doc sugli ultimi istanti di vita di Jamal Khashoggi | vittima del regime saudita

"Il caso di Jamal Khashoggi, il giornalista saudita del Washington Post, ucciso il 2 ottobre 2018 nel consolato del suo paese ad Istanbul, mentre chiedeva dei documenti per contrarre matrimonio, è significativo dell'impunità resa possibile su scala globale dai governi democratici che non prendono provvedimenti nei confronti di regimi autoritari solamente per salvaguardare un tornaconto economico. È la storia della comunità internazionale che permette a uno stato di fare letteralmente a pezzi un giornalista scomodo purché continui a comprare armi, venderci il petrolio o a finanziare con miliardi di dollari le nostre economie". Bryan Fogel, regista premiato con l'Oscar nel 2017 per aver raccontato in Icarus il doping di stato attuato dalla Russia, non ha problemi a individuare il cuore nero del suo nuovo film, The Dissident.

