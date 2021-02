Street Fighter 2 in Capcom Arcade Stadium rimuove l'iconico Sol Levante dallo stage di Honda (Di venerdì 19 febbraio 2021) Lo stage di Honda in Street Fighter II è abbastanza famoso e riconoscibile. Sulla parete di fondo c'è un murale con il Monte Fuji, un attore kabuki e il design del Sol Levante. La montagna e l'attore sono rimasti nella riedizione di Capcom Arcade Stadium, ma il Sol Levante è stato rimosso. Come sottolinea l'utente Twitter Pomegd, il design del Sol Levante è stato cancellato definitivamente. Questa non dovrebbe essere una sorpresa in realtà, perché il simbolo del Sol Levante è stato oggetto di polemiche, specialmente in Asia, poiché "pilotato" dal Giappone imperiale. Capcom potrebbe aver deciso per la rimozione proprio per non suscitare polemiche nella community. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 19 febbraio 2021) LodiinII è abbastanza famoso e riconoscibile. Sulla parete di fondo c'è un murale con il Monte Fuji, un attore kabuki e il design del Sol. La montagna e l'attore sono rimasti nella riedizione di, ma il Solè stato rimosso. Come sottolinea l'utente Twitter Pomegd, il design del Solè stato cancellato definitivamente. Questa non dovrebbe essere una sorpresa in realtà, perché il simbolo del Solè stato oggetto di polemiche, specialmente in Asia, poiché "pilotato" dal Giappone imperiale.potrebbe aver deciso per la rimozione proprio per non suscitare polemiche nella community. Leggi altro...

