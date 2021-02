“Se il suo bacio fosse stato buono”, cosa dichiara Dayane sul bacio con Zenga a Capodanno (Di venerdì 19 febbraio 2021) Al GF Vip, Dayane Mello si è lasciata andare a qualche confessione su Andrea Zenga e quel bacio che si erano scambiati la notte di Capodanno. La modella brasiliana, però, non è stata certo clemente con la nuova fiamma di Rosalinda. Ma cosa avrà mai detto sul suo conto? LEGGI ANCHE: — cosa fa Rosalinda con Zenga appena vede il bacio tra Dayane e Giulia: il video per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine ItalyDayane Mello: quel bacio con Zenga che non ha avuto seguito Andiamo con ordine. Alla festa di Capodanno nella casa del GF Vip, Andrea Zenga e Dayane Mello ... Leggi su funweek (Di venerdì 19 febbraio 2021) Al GF Vip,Mello si è lasciata andare a qualche confessione su Andreae quelche si erano scambiati la notte di. La modella brasiliana, però, non è stata certo clemente con la nuova fiamma di Rosalinda. Maavrà mai detto sul suo conto? LEGGI ANCHE: —fa Rosalinda conappena vede iltrae Giulia: il video per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine ItalyMello: quelconche non ha avuto seguito Andiamo con ordine. Alla festa dinella casa del GF Vip, AndreaMello ...

sara13100613 : RT @__LittleSun: Io penso sia normale restarci male per questa presunta rottura #Sangiulia. Siamo affezionati a loro. Abbiamo visto Giulia… - __LittleSun : Io penso sia normale restarci male per questa presunta rottura #Sangiulia. Siamo affezionati a loro. Abbiamo visto… - eyesmosaicism : RT @signofliam: «un giorno tuo figlio si sveglia, va a scuola, ti da un bacio sulla porta e..e la sera non torna più, ma il suo cuore batte… - OzcanBY1 : RT @Babi0990: Voglio mandare un ?? a tutti quelli che mi stimano, mi amano e che hanno dimostrato sempre di tenerci a me. Voglio mandare un… - BP_Jennie_ : @chicagoshulk95 trattenersi e scoppia a ridere, ricambiando poi subito il suo bacio, prendendogli il viso con una m… -