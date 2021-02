Prato, razzismo contro una 19enne: “Hai starnutito e sei nera, scendi dal treno” (Di venerdì 19 febbraio 2021) . Una studentessa di 19 anni è stata vittima di un episodio di razzismo mentre andava a scuola su un treno che da Prato doveva arrivare a Firenze. La ragazza di origini brasiliane avrebbe starnutito due volte e una donna l’avrebbe accusata di diffondere il Covid, collegando la sua affermazione al colore della pelle della giovane. Successivamente avrebbe chiamato un dipendente in divisa che, dopo aver controllato il regolare biglietto in possesso della studentessa, le avrebbe chiesto di scendere alla prima fermata. “I neri come te portano il virus in Itali”. Questo avrebbe detto una donna a studentessa di 19 anni di origini brasiliane che viaggiava in treno con lei. La ragazza si stava dirigendo a scuola e per due volte avrebbe starnutito due volte mentre era seduta al ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 19 febbraio 2021) . Una studentessa di 19 anni è stata vittima di un episodio dimentre andava a scuola su unche dadoveva arrivare a Firenze. La ragazza di origini brasiliane avrebbedue volte e una donna l’avrebbe accusata di diffondere il Covid, collegando la sua affermazione al colore della pelle della giovane. Successivamente avrebbe chiamato un dipendente in divisa che, dopo averllato il regolare biglietto in possesso della studentessa, le avrebbe chiesto di scendere alla prima fermata. “I neri come te portano il virus in Itali”. Questo avrebbe detto una donna a studentessa di 19 anni di origini brasiliane che viaggiava incon lei. La ragazza si stava dirigendo a scuola e per due volte avrebbedue volte mentre era seduta al ...

