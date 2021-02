“Pierpaolo e Giulia? Dureranno anche fuori dal GF Vip!” | parla un loro amico comune

(Di venerdì 19 febbraio 2021)Salemi, concorrente del Grande fratello Vip, è una sorta di sorellina per Antonio Gavazzeni, patron della maison di moda Bagutta che, intervistato tra le pagine del settimanale Nuovo, ha svelato come potrebbe andare,dal reality show, la sua intesa conPretelli. “dal GF” “Siamo molto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Giuly53164840 : RT @lovsalemi: ragazz guardate questa foto proviene dal futuro, siamo a novembre, va tutto bene e pierpaolo ha appena detto a giulia 'quell… - Serena84498393 : RT @_SallyMay_: Zenga: 'Tu hai anche i fan di Tommy' Stefy: 'Si, ma mica è come Pierpaolo e Giulia' Io che non dormo da 4 giorni e rischi… - blogtivvu : “Pierpaolo e Giulia? Dureranno anche fuori dal #GFVip!”, parla un loro amico comune #Prelemi - Debora27427391 : @cambiospessoo UN'AMORE PIERPAOLO, UN UOMO VERO E UMILE SONO FELICE CHE HA TROVATO GIULIA, SONO UNA BELLA COPPIA E VER - 13Ellionor : @sissssina Questi dicono RACCOMANDATO intanto chi ha ricevuto più sorprese di tutti sono Pierpaolo (che ha visto la… -

Ultime Notizie dalla rete : Pierpaolo Giulia

E poihai trovato l'amore, ti porti a casa una grande vittoria. Non bisogna buttare tutto ... 'MaSalemi è incinta?'. GF Vip, la voce gira: ecco cosa si sta dicendo sulla concorrenteteme per, secondo lui la ragazza rischia di uscire: "Mi dispiace più per lei, anche perché tra dieci giorni finisce tutto. Forse, però, questo non era il percorso che lei avrebbe ...Secondo una teoria sbarcata sul web Giulia Salemi sarebbe incinta. Ecco tutto quello che sappiamo riguardo alla notizia..Gf Vip, televoto sospeso. L'indiscrezione: «Preso un provvedimento disciplinare». Da ieri, i fan del reality condotto da Alfonso Signorini sono in subbuglio per ...