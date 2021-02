Nuova AlphaTauri AT02 | Tsunoda | ' Sarò il primo giapponese a vincere'

Tuttipazziperi1 : F1: AlphaTauri svela la nuova monoposto - automotorinews : - AleRanaF1 : #F1 #FUnoAT #AlPhaTauri Ecco la nuova AlphaTauri AT02! - repartocorsef1 : #News: AlphaTauri si prepara per la nuova stagione con la presentazione della nuova AT02 di Gasly e Tsunoda; Nuova… - Italiajin21 : La nuova collezione FW 2021 AlphaTauri e il nuovo showroom in Austria -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova AlphaTauri

La bandiera del Sol Levante torna a sventolare in Formula 1.non solo svela lamonoposto AT02 , che correrà nel Mondiale 2021 , ma fa brillare gli occhi del suo nuovo pilota Yuki Tsunoda. Il giapponese, che dalla Formula 2 quest'anno esordirà ...Unalivrea opaca blu e bianca e rinnovati obiettivi per il 2021. Laha svelato la AT02, la sua monoposto per il mondiale di formula 1 che partirà in Barhein a fine marzo: cornice della ...Dopo il debutto della McLaren svelata lo scorso lunedì, fa il suo ingresso in scena anche la monoposto targata AlphaTauri, la AT02. A riscuotere un grande successo, la nuova veste che porta in pista t ...L'Alpha Tauri, la squadra satellite della Red Bull, ha presentato stamane, in streaming, la monoposto 2021. Si chiama AT02 ed è un chiaro sviluppo della AT01 che lo scorso ...