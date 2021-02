“Non ce la faccio…”. Striscia la notizia, Enzo Iacchetti si commuove in diretta: “Sono psicolabile…” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Grandissimo record per Striscia la notizia, il tg satirico questa sera ha tagliato l’importante traguardo delle 7.000 puntate, decisamente un record mondiale come svelato anche da Ezio Greggio, tra i presentatori del programma dalla prima edizione. Agli esordi del programma la spalla di Greggio non era ancora Enzo Iacchetti ma Gianfranco D’Angelo, stasera la commozione dei due conduttori era visibile nei loro volti. Ad aprire la puntata è stato un bellissimo video commemorativo che ha ripercorso in due minuti i 33 anni del programma andato in onda per la prima volta il 7 novembre 1988, con un ricordo per tantissimi conduttori ed artisti passati da Striscia la notizia. Enzo Iacchetti, storico compagno di Greggio ha sfiorato la commozione nelle battute ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 19 febbraio 2021) Grandissimo record perla, il tg satirico questa sera ha tagliato l’importante traguardo delle 7.000 puntate, decisamente un record mondiale come svelato anche da Ezio Greggio, tra i presentatori del programma dalla prima edizione. Agli esordi del programma la spalla di Greggio non era ancorama Gianfranco D’Angelo, stasera la commozione dei due conduttori era visibile nei loro volti. Ad aprire la puntata è stato un bellissimo video commemorativo che ha ripercorso in due minuti i 33 anni del programma andato in onda per la prima volta il 7 novembre 1988, con un ricordo per tantissimi conduttori ed artisti passati dala, storico compagno di Greggio ha sfiorato la commozione nelle battute ...

VittorioSgarbi : Prendiamo atto, per la salvezza del Paese, della disponibilità di Walter Ricciardi a dimettersi. - Fedez : @caffeefotocopie Ciao! Allora premetto che non ho seguito molto, però faccio il tifo per lui! ?????? (per Sanremo sare… - Adnkronos : #Ricciardi: 'Dimissioni? Se non sono utile, mi faccio da parte' - obvae_ : RT @waldauseyes: non ce la faccio più signor giudice, ho una vita distrutta signor giudice - Aurora25329246 : RT @AMELIE24218759: Io non ce la faccio scusate. Lui che la segue con lo sguardo , la tira a sè e la stringe fortissimo e le dice che non… -

Ultime Notizie dalla rete : Non faccio… Roberta Antignozzi: l'amore per il calcio e il suo Max Seven Press