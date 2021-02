Ninja Gaiden Master Collection | niente multiplayer online per la raccolta

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Pare proprio che, ladegli iconici 3 titoli originali della serie, non avrà ilDopo diverse fughe di notizie e molte speculazioni, abbiamo finalmente ricevuto l’annuncio ufficiale di. Da tempo ormai si rincorrevano i rumor a riguardo e adesso, grazie all’ultimo Nintendo Direct (a proposito, potete scoprire tutte le novità di quest’ultimo in quest’articolo) sappiamo la verità. Il gioco raccoglierà tre storici titoli della serie action insieme a varie modalità diverse e DLC usciti per loro. Tuttavia, sembra che almeno un aspetto dei titoli originali sia stato tagliato:...

In seguito a diversi leak e al Nintendo Direct tenutosi nei giorni precedenti, finalmente questa trilogia dedicata aè stata ufficialmente mostrata ed annunciata. Dal nomeMaster Collection, questa, come ben sapete, presenterà al suo internoSigma,Sigma 2 e...Master Collection ofIn trio di titoli diapproda su Switch , riportando alla vita uno deipiù famosi dei videogames. Disponibile dal 10 giugno. Hyrule Warrios: L'era ...Pare proprio che Ninja Gaiden Master Collection, la raccolta degli iconici 3 titoli originali della serie, non avrà il multiplayer online.Per celebrare l'annuncio di Ninja Gaiden: Master Collection avvenuto durante il Nintendo Direct del 17 febbraio, Team Ninja ha deciso di rilasciare una nuova armatura gratuita ispirata al primo c ...