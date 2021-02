Monitoraggio Iss Covid 19 febbraio: indice Rt 0,99. Dati regioni (Di venerdì 19 febbraio 2021) In crescita l'incidenza dei casi Covid - 19 in Italia a livello nazionale. Lo rileva l' Iss nel suo Monitoraggio settimanale. Sono infatti 135,46 i casi per 100.000 abitanti nella settimana 8 - 14 ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) In crescita l'incidenza dei casi- 19 in Italia a livello nazionale. Lo rileva l' Iss nel suosettimanale. Sono infatti 135,46 i casi per 100.000 abitanti nella settimana 8 - 14 ...

petergomezblog : Monitoraggio Iss: “Rt sale a 0,99, incidenza in crescita”. Campania, Emilia e Molise verso l’arancione. Tutta l’Umb… - RaiNews : Monitoraggio Iss: 'Con questi numeri impossibile gestire tracciamento' - petergomezblog : Iss: “Rt sale a 0,99, rafforzare misure come in altri Paesi Ue”. Campania, Emilia e Molise in arancione. Non scatta… - Miti_Vigliero : Covid, i dati dell’Iss: contagi in crescita, Rt nazionale a 0,99. Emilia, Campania, Molise e Umbria verso la fascia… - Dome689 : RT @Open_gol: Primi segnali positivi dalla vaccinazione degli over 80, dice il presidente dell’Istituto superiore di sanità -