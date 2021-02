Meridionale è l’album di Aiello | “un omaggio a chi mi ha dato la voce”

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Si intitoladiche uscirà dopo il Festival di Sanremo 2021, anticipato dal singolo in gara Ora. Il disco è atteso per il 12 marzo. “è una chi mi hala”, racconta il cantante. “È la mia prima occasione per accendere una luce buona su una terra raccontata spesso a tinte scure, è un’occasione per vederne uno dei suoi infiniti lati buoni – il mix di culture diverse che l’hanno resa unica, speciale”, spiega.è in gara al Festival di Sanremo con il brano Ora, che mescola Pop, Classic e Urban, prodotto da Mace e Brail. L’artista presenta Ora ein conferenza stampa.si ...