Lutto nel basket: è morto Gianni Corsolini, ex presidente di Lega (Di venerdì 19 febbraio 2021) e protagonista dell’Italia basket Hall of Fame. Lutto improvviso nel mondo della pallacanestro italiana. Si è spento a 87 anni Gianni Corsolini, ex allenatore, dirigente e presidente della Lega basket per due anni, precisamente dal 1977 al 1979. LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Juventus, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) e protagonista dell’ItaliaHall of Fame.improvviso nel mondo della pallacanestro italiana. Si è spento a 87 anni, ex allenatore, dirigente edellaper due anni, precisamente dal 1977 al 1979. LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Juventus, L'articolo proviene da Inews.it.

