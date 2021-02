LIVE Musetti-Gulbis 6-2 3-4, Challenger di Biella 2 in DIRETTA: secondo set equilibrato (Di venerdì 19 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-4 Si ferma sul nastro il rovescio lungolinea del lettone. 40-15 Ottima prima centrale dell’azzurro. 30-15 Diritto in corridoio in risposta del classe 1988. 15-15 Scappa via il diritto diagonale di Gulbis. 0-15 Si ferma sul nastro il diritto del toscano. 3-4 Servizio a zero del classe ’88. 40-0 Ottimo recupero in allungo di Gulbis sulla smorzata dell’italiano. 30-0 Il lettone attacca la rete con un accelerazione di diritto diagonale. 15-0 Servizio e diritto di Gulbis. 3-3 Buona prima e altro turno vinto importantissimo. AD-40 Servizio e diritto di Musetti. 40-40 Ottimo rovescio lungolinea di Gulbis che chiude con lo smash. AD-40 Buon servizio di Musetti. 40-40 Risposta vincente di rovescio lungolinea. AD-40 ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-4 Si ferma sul nastro il rovescio lungolinea del lettone. 40-15 Ottima prima centrale dell’azzurro. 30-15 Diritto in corridoio in risposta del classe 1988. 15-15 Scappa via il diritto diagonale di. 0-15 Si ferma sul nastro il diritto del toscano. 3-4 Servizio a zero del classe ’88. 40-0 Ottimo recupero in allungo disulla smorzata dell’italiano. 30-0 Il lettone attacca la rete con un accelerazione di diritto diagonale. 15-0 Servizio e diritto di. 3-3 Buona prima e altro turno vinto importantissimo. AD-40 Servizio e diritto di. 40-40 Ottimo rovescio lungolinea diche chiude con lo smash. AD-40 Buon servizio di. 40-40 Risposta vincente di rovescio lungolinea. AD-40 ...

