L’Etna erutta ancora | alta nube di cenere e colata in corso Video

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Roma, 19 feb – Il gigante non si ferma.proprio non ne vuole sapere di addormentarsi e continua a ruggire. Come comunicato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, è inun’attività di fontana di lava che sta producendo unaeruttiva. Quest’ultima, sottolinea l’Osservatorio, si disperde in atmosfera in direzione sud. Ladipiù di un chilometro e il nuovo fenomeno è stato preceduto da un trabocco lavico, con lache si sta dirigendo verso la Valle del Bove. Catania Today riporta che l’ampiezza media del tremore vulcanico ha raggiunto valori elevati con tendenza a un ulteriore incremento. Mentre la sorgente del tremore è localizzata al di sotto del Crateredi SE, a una profondità di 2.700 metri circa ...