L'Abruzzo è la vera Terra di Mezzo (Di venerdì 19 febbraio 2021) Se siete appassionati del meraviglioso mondo creato da J.R.R Tolkien, non potete non fare un salto nella sua versione italiana: merito della natura, che in Abruzzo è selvaggia e incontaminata proprio come in uno dei libri della saga de Il signore degli anelli, ma anche della passione di tante persone che hanno deciso di ricreare a Bucchianico, un piccolo comune nella provincia di Chieti, una vera Contea degli Hobbit. Come si legge sulla pagina Facebook "My hobbit life", il progetto è ancora in divenire ma ci sono già diversi elementi identificativi: la Collina, i boschi ombreggiati, l'azzurro fiumiciattolo e una piccola casa hobbit esistono già e anche lo stile di vita, gioioso e semplice, è proprio quello giusto. Leggi anche: –La storia di Anacleto e Merlino, abbadonati insieme: sono inseparabili Vedendo il documentario "Ho incontrato un vero Hobbit" ...

