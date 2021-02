Inter: Vidal torna in gruppo, ma il favorito resta Eriksen. Conferma per Perisic (Di venerdì 19 febbraio 2021) Squadra che vince non si cambia. A meno di sorprese Antonio Conte domenica nel derby confermerà l'unidici sceso in campo contro la Lazio. L'unico dubbio potrebbe essere legato alla mezzala sinistra, ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 19 febbraio 2021) Squadra che vince non si cambia. A meno di sorprese Antonio Conte domenica nel derby confermerà l'unidici sceso in campo contro la Lazio. L'unico dubbio potrebbe essere legato alla mezzala sinistra, ...

Inter : ? | 5 COSE ? @Alexis_Sanchez è nato a Tocopilla: ha imparato un calcio forte, fin da bambino... ?? Le sfide con V… - infoitsport : Inter, prudenza con Vidal e Perisic in pole: delineata la formazione per il derby - infoitsport : Inter: Vidal torna in gruppo, ma il favorito resta Eriksen. Conferma per Perisic - sportli26181512 : Inter: Vidal torna in gruppo, ma il favorito resta Eriksen. Conferma per Perisic: Inter: Vidal torna in gruppo, ma… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: #Vidal torna in gruppo, ma il favorito resta #Eriksen. Conferma per #Perisic -