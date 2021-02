In Umbria la RU486 è in pericolo (Di venerdì 19 febbraio 2021) Da inizio febbraio, in molte regioni d’Italia, la RU486 è disponibile anche nei consultori e senza ricovero. In Umbria, però, la situazione sembra essere tornata indietro. Oggi con BRAVE vogliamo raccontarvi cosa è successo. Niente RU486, solo ivg chirurgica Negli ultimi mesi, a causa della pandemia, la priorità è stata non oberare le strutture sanitarie ulteriormente a causa dell’IVG. Per questo il ministero della sanità ha deciso provvisoramente di prescrivere la pillola abortiva, senza un ricovero, passando attraverso i consultori. In altri paesi europei, come Francia e Inghilterra, la procedura per assumere la RU 486, si svolge totalmente da remoto, proprio per evitare contagi e congestione delle strutture. Le linee del ministero provvisorie per l’emergenza sanitaria erano dunque di prescrivere la pillola abortiva in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 19 febbraio 2021) Da inizio febbraio, in molte regioni d’Italia, laè disponibile anche nei consultori e senza ricovero. In, però, la situazione sembra essere tornata indietro. Oggi con BRAVE vogliamo raccontarvi cosa è successo. Niente, solo ivg chirurgica Negli ultimi mesi, a causa della pandemia, la priorità è stata non oberare le strutture sanitarie ulteriormente a causa dell’IVG. Per questo il ministero della sanità ha deciso provvisoramente di prescrivere la pillola abortiva, senza un ricovero, passando attraverso i consultori. In altri paesi europei, come Francia e Inghilterra, la procedura per assumere la RU 486, si svolge totalmente da remoto, proprio per evitare contagi e congestione delle strutture. Le linee del ministero provvisorie per l’emergenza sanitaria erano dunque di prescrivere la pillola abortiva in ...

AFAntoAnt : RT @nonunadimeno: Nell'emergenza sanitaria si riapre la guerra all'#Aborto. Piemonte, Umbria, Marche e Abruzzo rifiutano la #ru486 in day h… - 194Laiga : RT @nonunadimeno: Nell'emergenza sanitaria si riapre la guerra all'#Aborto. Piemonte, Umbria, Marche e Abruzzo rifiutano la #ru486 in day h… - adri_bel77 : A più di quarant'anni dalla 194 nelle #Marche e in #Umbria siamo tornati al medioevo #antiabortisti #RU486 #UDI - chiccathai : RT @nonunadimeno: Nell'emergenza sanitaria si riapre la guerra all'#Aborto. Piemonte, Umbria, Marche e Abruzzo rifiutano la #ru486 in day h… - PanozzoGiorgia : RT @nonunadimeno: Nell'emergenza sanitaria si riapre la guerra all'#Aborto. Piemonte, Umbria, Marche e Abruzzo rifiutano la #ru486 in day h… -