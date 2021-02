Il gesto d’amore di Dayane Mello per Rosalinda Cannavò: “Deve imparare a camminare da sola” – VIDEO (Di venerdì 19 febbraio 2021) Samantha De Grenet e Dayane Mello, in giardino a chiacchierare dell’amicizia, si ritrovano inevitabilmente a parlare dell’allontanamento tra la modella e Rosalinda Cannavò dopo la nascita della sua storia d’amore con Andrea Zenga. Dayane Mello “chiude” con Rosalinda Cannavò: “E’ un gesto d’amore” Sono stata sempre quella che ha cercato di conoscere tutti. L’ho aiutata... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 19 febbraio 2021) Samantha De Grenet e, in giardino a chiacchierare dell’amicizia, si ritrovano inevitabilmente a parlare dell’allontanamento tra la modella edopo la nascita della sua storiacon Andrea Zenga.“chiude” con: “E’ un” Sono stata sempre quella che ha cercato di conoscere tutti. L’ho aiutata... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

istsupsan : ??Il #COVID19 è un nemico invisibile e abbiamo poche armi per combatterlo. ??Una di queste è il #vaccino, come ci ri… - fattoquotidiano : Cremona, donano all’ospedale il loro regalo di nozze: “50mila euro per macchinari e sedie. Il nostro gesto d’amore… - DayMtz72 : RT @carolin05107782: D: che li devi lasciare che camminino da soli SDG: è un gesto d'amore D: lei sta vivendo un qualcosa con Zenga e deve… - sweetrosmello : RT @blogtivvu: Il gesto d’amore di Dayane Mello per Rosalinda Cannavò: “Deve imparare a camminare da sola” – VIDEO #GFVip #Rosmello #ExRosm… - blogtivvu : Il gesto d’amore di Dayane Mello per Rosalinda Cannavò: “Deve imparare a camminare da sola” – VIDEO #GFVip… -

Ultime Notizie dalla rete : gesto d’amore ACCADDE OGGI 18 FEBBRAIO #ALMANACCO Molise Web