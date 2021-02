Il debito comune è una svolta per l'Ue, non sprecarla con il Recovery (Di venerdì 19 febbraio 2021) Draghi lo aveva detto al Senato e alla Camera, oggi lo ha ripetuto davanti alla Corte dei Conti: “mai nella storia dell’Ue, i governi avevano tassato i loro cittadini per dare il provento di questa tassazione ai cittadini di altri Paesi dell’Unione”. Continuo a credere che questo passaggio epocale su cui giustamente si sofferma il Premier, sia sottovalutato. Con uno scatto di reni che non le era riuscito per decenni, di fronte alla emergenza pandemica e al rischio “irrilevanza e sfarinatura”, i governi della Unione Europea, sospinti dalla Commissione e dal Parlamento, hanno finanziato con debito comune la scommessa della nostra ripresa, lo strumento della nostra ricostruzione. È dunque doveroso spendere bene i 209 miliardi previsti per l‘Italia e i 750 per l’intera Unione, non solo perché ne va del nostro futuro e di quello dei nostri figli e dei ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 19 febbraio 2021) Draghi lo aveva detto al Senato e alla Camera, oggi lo ha ripetuto davanti alla Corte dei Conti: “mai nella storia dell’Ue, i governi avevano tassato i loro cittadini per dare il provento di questa tassazione ai cittadini di altri Paesi dell’Unione”. Continuo a credere che questo passaggio epocale su cui giustamente si sofferma il Premier, sia sottovalutato. Con uno scatto di reni che non le era riuscito per decenni, di fronte alla emergenza pandemica e al rischio “irrilevanza e sfarinatura”, i governi della Unione Europea, sospinti dalla Commissione e dal Parlamento, hanno finanziato conla scommessa della nostra ripresa, lo strumento della nostra ricostruzione. È dunque doveroso spendere bene i 209 miliardi previsti per l‘Italia e i 750 per l’intera Unione, non solo perché ne va del nostro futuro e di quello dei nostri figli e dei ...

