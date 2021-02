Gli Stati Uniti rientrano ufficialmente nell’accordo di Parigi sul clima (Di venerdì 19 febbraio 2021) Oggi, venerdì 19 febbraio, gli Stati Uniti sono rientrati ufficialmente nell’accordo di Parigi sul clima, il più importante trattato internazionale degli ultimi anni per contrastare il riscaldamento globale, che impegna i Paesi a ridurre le emissioni di anidride carbonica ben al di sotto dei 2 gradi Celsius rispetto al periodo preindustriale, puntando a un aumento massimo della temperatura pari a 1,5 gradi. Gli Stati Uniti si erano ritirati dal trattato circa 3 anni e mezzo fa, quando Donald Trump decise che avrebbero comportato “un peso economico iniquo”, nonostante gli impegni previsti, in realtà, siano volontari. Gli Usa erano così rimasti l’unico paese al mondo fuori dall’accordo. Il rientro nel trattato di Parigi era stato ... Leggi su tpi (Di venerdì 19 febbraio 2021) Oggi, venerdì 19 febbraio, glisono rientratidisul, il più importante trattato internazionale degli ultimi anni per contrastare il riscaldamento globale, che impegna i Paesi a ridurre le emissioni di anidride carbonica ben al di sotto dei 2 gradi Celsius rispetto al periodo preindustriale, puntando a un aumento massimo della temperatura pari a 1,5 gradi. Glisi erano ritirati dal trattato circa 3 anni e mezzo fa, quando Donald Trump decise che avrebbero comportato “un peso economico iniquo”, nonostante gli impegni previsti, in realtà, siano volontari. Gli Usa erano così rimasti l’unico paese al mondo fuori dall’accordo. Il rientro nel trattato diera stato ...

