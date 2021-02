GF Vip, follia di Giulia Salemi, bacio selvaggio a Dayane Mello: “Hai messo la lingua?” (VIDEO) (Di venerdì 19 febbraio 2021) Dayane Mello e Giulia Salemi nuove amiche Mancano poco meno di due settimane alla conclusione della quinta edizione del Grande Fratello Vip e nella casa di Cinecittà ultimamente sta accadendo di tutto e di più. Ricordiamo infatti, che il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini terminerà il prossimo primo marzo. Per questo motivo tutti gli inquilini rimasti in gioco fremono. Ovviamente le telecamere del loft più spiato d’Italia intercettano tutto. Di recente ad esempio, hanno intercettato un clamoroso bacio tra Dayane Mello e Giulia Salemi. Le due gieffine fino a qualche giorno fa non si sopportavano, ora invece sono diventate amiche strette. Strategia? Scatta il bacio appassionato fra le due ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 19 febbraio 2021)nuove amiche Mancano poco meno di due settimane alla conclusione della quinta edizione del Grande Fratello Vip e nella casa di Cinecittà ultimamente sta accadendo di tutto e di più. Ricordiamo infatti, che il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini terminerà il prossimo primo marzo. Per questo motivo tutti gli inquilini rimasti in gioco fremono. Ovviamente le telecamere del loft più spiato d’Italia intercettano tutto. Di recente ad esempio, hanno intercettato un clamorosotra. Le due gieffine fino a qualche giorno fa non si sopportavano, ora invece sono diventate amiche strette. Strategia? Scatta ilappassionato fra le due ...

