GF Vip | Dayane contro Zenga | ” È uno sfigato”

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Parole durissime diMelloAndrea: nella casa del Grande Fratello Vip la tensione si taglia con il coltello, con la modella brasiliana che non riesce a sopportare la presenza del ragazzo accanto alla sua amica del cuore Rosalinda Cannavò. Che intanto soffre per la freddezza che la coinquilina le riserva. Da quando Andreasì è messo con la sua amica del cuore Rosalinda Cannavò,Articolo completo: dal blog SoloDonna

Nella Casa del ' Grande Fratello' il rapporto fra Rosalinda eè appeso a un filo. Anzi è una corda tesissima pronta a rompersi da un momento all'altro. Dopo un altro commento della modella, l'attrice rimane ferita e si ...Approfondisci Carlotta Dell'Isola: minacce di morte per l'ex concorrente del GFScoppia la coppia 'Rosmello' : nuova lite tra le 2 concorrenti del GFRosalinda eL'eliminazione di ...Parole durissime di Dayane Mello contro Andrea Zenga: nella casa del Grande Fratello Vip la tensione si taglia con il coltello, con la modella brasiliana che non riesce a sopportare la presenza del ...Il gesto di Dayane fa infuriare. APPROFONDIMENTI CANALE 5 Gf Vip, televoto fra Giulia Salemi e Stefania Orlando misteriosamente. 'Sono 14 ore che non va il TELEVOTO nè da sito, nè app, nemmeno via SMS ...