Fiorentina - Spezia 3 - 0: Eysseric fa tris / LIVE (Di venerdì 19 febbraio 2021) Dopo un primo tempo desolante da parte dei viola, la Fiorentina cambia passo e va suil 2 - 0. LA CRONACA Secondo tempo - Prandelli si gioca la carta Eysseric per cercare di cambiare qualcosa in avanti ... Leggi su lanazione (Di venerdì 19 febbraio 2021) Dopo un primo tempo desolante da parte dei viola, lacambia passo e va suil 2 - 0. LA CRONACA Secondo tempo - Prandelli si gioca la cartaper cercare di cambiare qualcosa in avanti ...

acffiorentina : ? | 90’+5 Triplice fischio di Calvarese, al Franchi finisce 3-0 Fiorentina ?? Spezia 3??-0?? #ForzaViola ??… - FFm5030 : RT @Guti99: #SerieA FINAL: Fiorentina 3 - 0 Spezia | Fecha 23 | #SerieATIM - MundoNapoli : Serie A: la Fiorentina travolge lo Spezia - alby911 : RT @Alex_Cavasinni: Ma come? Lo Spezia non era il Real Madrid? E la Fiorentina non era il Poggibonsi? - 100x100Napoli : La Fiorentina batte lo Spezia e torna alla vittoria -