Fausto Gresini | il pilota in lotta per la vita | «Sopraggiunte complicanze»

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Exmotociclistico e dirigente sportivo imolese,da più di 50 giorni contro la malattia: risultato positivo al Covid-19 prima di Natale, il team manager emiliano è ricoverato in terapia intensiva dal 30 dicembre. Classe 1961,– che ha compiuto 60 anni lo scorso 23 gennaio – è stato campione del mondo nella classe 125 per ben due volte, nel 1985 prima e nell’87 poi. Ritiratosi nel 1994, era la fine della stagione,ha fondato il teamRacing, di cui è anche manager. Leggi anche >> Covid,è di nuovo sedato, peggioramento improvviso per l’ex campione della 125malattia, l’exin terapia intensiva da ...

Cattive notizie dall'ospedale Maggiore di Bologna dove è ricoverato in terapia intensiva, ex pilota di moto e due volte campione del mondo nella classe 125 e ora team principal in Moto3, Moto2 e MotoGP. Il quadro clinico è critico a causa di altre complicanze.