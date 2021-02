Fate – The Winx Saga: la seconda stagione è in arrivo (Di venerdì 19 febbraio 2021) Le riprese della seconda stagione di Fate – The Winx Saga inizieranno nei prossimi mesi in Irlanda: otto gli episodi previsti Con un video teaser pubblicato sui propri canali social nel pomeriggio di ieri, Netflix ha confermato la messa in produzione della seconda stagione di Fate – The Winx Saga. La seconda stagione del teen drama ispirato al cartone animato creato nel 2004 da Iginio Straffi, sarà composta da otto episodi (due in più rispetto alla prima stagione) che dovrebbero iniziare a girarsi entro la fine dell’anno in Irlanda. Entusiasta del rinnovo di Fate – The Winx Saga lo showrunner Brian Young: “I ... Leggi su zon (Di venerdì 19 febbraio 2021) Le riprese delladi– Theinizieranno nei prossimi mesi in Irlanda: otto gli episodi previsti Con un video teaser pubblicato sui propri canali social nel pomeriggio di ieri, Netflix ha confermato la messa in produzione delladi– The. Ladel teen drama ispirato al cartone animato creato nel 2004 da Iginio Straffi, sarà composta da otto episodi (due in più rispetto alla prima) che dovrebbero iniziare a girarsi entro la fine dell’anno in Irlanda. Entusiasta del rinnovo di– Thelo showrunner Brian Young: “I ...

