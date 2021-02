Esami di medie e Maturità: prova orale con elaborato (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sono pronte le ordinanze sugli Esami di Stato del primo e del secondo ciclo di Istruzione, che lunedì saranno inviate al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione per il parere previsto prima della loro emanazione. Le ordinanze, spiega il Ministero, definiscono gli Esami di giugno, tenendo conto dell`emergenza sanitaria e del suo impatto sulla vita scolastica e del Paese. Sia per il primo che per il secondo ciclo, scuole medie e Maturità, l`esame si baserà su una prova orale che partirà con la discussione di un elaborato."L`Esame consentirà alle studentesse e agli studenti di esprimere quanto maturato nel corso dei loro anni di studio", sottolinea il Ministro dell`Istruzione, Professor Patrizio Bianchi: "Studentesse e studenti, attraverso il loro ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sono pronte le ordinanze suglidi Stato del primo e del secondo ciclo di Istruzione, che lunedì saranno inviate al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione per il parere previsto prima della loro emanazione. Le ordinanze, spiega il Ministero, definiscono glidi giugno, tenendo conto dell`emergenza sanitaria e del suo impatto sulla vita scolastica e del Paese. Sia per il primo che per il secondo ciclo, scuole, l`esame si baserà su unache partirà con la discussione di un."L`Esame consentirà alle studentesse e agli studenti di esprimere quanto maturato nel corso dei loro anni di studio", sottolinea il Ministro dell`Istruzione, Professor Patrizio Bianchi: "Studentesse e studenti, attraverso il loro ...

teacherlaury : @ManciniAnnaL @pizia21 @Enrico_G_60 @valechindamo @fradepal Quegli edifici in fatto hanno sempre anche un giardino… - inews__24 : ??Esami medie e maturitá, arriva l'annuncio ??La decisione di #Bianchi #maturità2021 #19febbraio - MichailBulgakov : Il livello di demenza dei tecnici incompedenti al governo: primaria e medie non hanno perso un giorno di leziono in… - emilio05714955 : RT @DBuggiano: come mia figlia ora 38enne fece scandalo alle medie perche' porto' come tesina agli esami la storia del fascismo..... ci chi… - caterita2008 : @fattoquotidiano I docenti lavorano comunque a giugno: le materne finiscono il 30 giugno, le elementari fanno aggio… -