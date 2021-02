Dardai Hertha Berlino | «Khedira titolare? Deve correre»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 19 febbraio 2021)(tecnico): «Ecco perchénon è un». Così all’allenatore sull’ex centrocampista della Juventus Pal, tecnico dell’, ha parlato di Sami. «È un giocatore molto esperto e intelligente, ha già capito come aiutarci. Recupera palloni, sa inserirsi in avanti. Ha dato calma e stabilità alla squadra. Se può giocare?I titolari devono essere in grado diper 90 minuti. Sta crescendo, abbiamo fatto le cose nel modo giusto finora». CONTINUA A LEGGERE SU JUVENTUSNEWS24 Leggi su Calcionews24.com