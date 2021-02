Da nomina sottosegretari a direzione Pd | la road map per Gualtieri candidato

Leggi su dire

(Di venerdì 19 febbraio 2021) ROMA – Le nomine dei sottosegretari del governo Draghi. Partirà da qui, all’inizio della prossima settimana, la road map che dovrebbe portare alla designazione di Roberto Gualtieri a candidato sindaco di Roma da parte del Pd. Un percorso “multistep” che sfocerà nel tavolo del centrosinistra capitolino, perché, come ha più volte detto il segretario Dem, Nicola Zingaretti, sarà il territorio a scegliere il rappresentante per il Campidoglio e non i partiti. Tuttavia la scelta che farà il Pd per affiancare la propria proposta politica per le prossime comunali a quelle già in campo (Carlo Calenda, Monica Cirinnà, Giovanni Caudo, Paolo Ciani e Tobia Zevi) non potrà che partire dal Nazareno. Dove in tanti pensano che il ministro dell’Economia e Finanza del governo Conte bis sia la personalità capace di tenere unito il centrosinistra alle prossime comunali e che difficilmente declinerebbe una richiesta in tal senso di Nicola Zingaretti. Ma finora, secondo quanto risulta all’agenzia Dire, nessuno ha chiesto formalmente a Gualtieri di scendere in campo. Anche perché sarebbe stato un atto politicamente e umanamente poco opportuno all’indomani della sua mancata riconferma alla guida del dicastero di via XX settembre. Certo, non sono mancati i contatti con Zingaretti ma nulla che abbia avuto il crisma dell’investitura. Questo momento sta per arrivare.