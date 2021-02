Covid | Codogno un anno dopo - comandante polizia locale | ' ho avuto paura | era città fantasma' 2

(Di venerdì 19 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Non c'era un protocollo operativo già codificato e pronto da seguire, mi auguro e confido chequesto evento ci sar, ci siamo affidati alle indicazioni ministeriali o regionali e al buon senso", racconta Simighini che lentamente vede il suo lavoro tornare alla normalità ed è soddisfatto di come è stata gestita l'emergenza. La macchina "ha funzionato benissimo: è stato un lavoro di squadra tra divise diverse dove non ha contato l''origine', ma i gradi sono stati riconosciuti nel ruolo e nella competenza, dove si è 'svecchiata' la burocrazia e lo spirito di inventiva ha consentito di trovare la soluzione ai problemi che si sommavano ogni giorno. Ci siamo occupati di famiglie bisognose, di gestire i carichi della grande distribuzione, della sicurezza sanitaria nelle Rsa, di monitorare l'eventuale assenza di assistenza medica di ...

Lodi era diventato un ospedalefree, avevamo festeggiato il traguardo, ma in pronto soccorso arrivava occasionalmente qualche malato positivo che trasferivamo nei reparti ancora attivi. Mai più ...Dopo qualche giorno di ferie, per Annalisa una nuova parentesi al San Matteo di Pavia, altra struttura protagonista della prima emergenza. Tornando indietro ai giorni più neri, a volte si ...(Adnkronos) - Un anno dopo la pandemia non sembra però voler abbassare la testa. 'Siamo ancora in attesa di una stabilizzazione - osserva don ...Milano, 19 feb. (Adnkronos) - ''Abbiamo isolato il primo caso di Covid, avrai da scrivere per un po'…'. E' dal messaggio di una fonte che nasce ...