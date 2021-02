(Di venerdì 19 febbraio 2021) Samuel Costa, Aaron Kostner, Raffaele Buzzi e Alessandro Pittin, con i tecnici Danny Winckelmann, Ivan Lunardi, Luca Rigoni, Francesco Mich e Pietro Frigo per la squadra maschile. Daniela Dejori, Annika Sieff e Lena Prinoth con i tecnici Ivo Pertile, Francesco Benetti e Veronika Broll per la squadra femminile. Il presidente della Fisi, Flavio Roda, ha ufficializzato la spedizione italiana per i Campionati del Mondo diin programma a, in Germania, dal 26 febbraio al 6 marzo. Il calendario si aprirà venerdì 26 febbraio con la Gundersen maschile dal trampolino HS106, seguita sabato 27 febbraio dalla Gundersen femminile. Domenica 28 febbraio, invece, sarà il turno della team HS106/4×5 km, mentre giovedì 4 marzo si disputerà la Gundersen maschile dal trampolino HS137, chiusura sabato 6 marzo con la team sprint ...

Le due azzurre dunque si giocheranno nello Slalom la possibilità di conquistare la medaglia nellae lo faranno partendo per ultime dal cancelletto dato che l'ordine di partenza sarà ...Di fatto, quattro discipline Fis non avranno gare di Coppa del mondo in Norvegia: si tratta di sci nordico, salto con gli sci,e sci alpino. In particolare, salta la tappa di Coppa ...Combinata nordica, Mondiali Oberstdorf 2021: ecco i convocati azzurri. Definite le squadre maschili e femminili ...La delibera numero 217 del Presidente Flavio Roda ha ufficializzato la spedizione italiana per i Mondiali di combinata nordica in … Continua ...