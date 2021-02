Borse 19 febbraio, mercati in rialzo. Lo spread ritorna sotto i 95 punti (Di sabato 20 febbraio 2021) Borse 19 febbraio, i mercati chiudono la settimana in rialzo. E lo spread ritorna sotto i 95 punti. MILANO – Borse 19 febbraio. Dopo una settimana molto complicata, i mercati sono riusciti a chiudere in positivo nell’ultima seduta. A spingere verso alto gli indici il Pmi manifatturiero dell’Eurozona. A febbraio il valore è salito a 57,7 punti dai 54,8 gennaio. Una ripresa che lo ha portato ai massimi ormai da 36 mesi. Una notizia che ha fatto bene ai mercati. I listini ora sperano di chiudere al meglio febbraio. Anche se non sarà semplice visto che la pandemia non sembra essere intenzionata a rallentare. Borse ... Leggi su newsmondo (Di sabato 20 febbraio 2021)19, ichiudono la settimana in. E loi 95. MILANO –19. Dopo una settimana molto complicata, isono riusciti a chiudere in positivo nell’ultima seduta. A spingere verso alto gli indici il Pmi manifatturiero dell’Eurozona. Ail valore è salito a 57,7dai 54,8 gennaio. Una ripresa che lo ha portato ai massimi ormai da 36 mesi. Una notizia che ha fatto bene ai. I listini ora sperano di chiudere al meglio. Anche se non sarà semplice visto che la pandemia non sembra essere intenzionata a rallentare....

