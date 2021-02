Aborto, Vittorio Feltri perde le staffe contro Myrta Merlino: “Piantala! Mi rompi l’anima” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Rissa sfiorata in diretta tv fra Vittorio Feltri e Myrta Merlino: la conduttrice del programma tv L’Aria che Tira, su La7, lo bacchetta Feltri per una frase sull’Aborto e il direttore editoriale del quotidiano Libero perde le staffe. Tutto inizia quando Myrta Merlino chiede al giornalista cosa intendesse dire nella parte finale del suo editoriale di oggi, venerdì 19 febbraio 2021. “Le donne primeggiano in molti ambiti. In politica, invece, tranne alcune eccezioni lodevoli (Giorgia Meloni si segnala la migliore), non svettano affatto”, scrive Feltri. “Certune sono autentiche asinelle e non sono in grado di aspirare a ruoli di rilievo. Sono cretine come gli uomini. Per cui vincono costoro che sono più ... Leggi su tpi (Di venerdì 19 febbraio 2021) Rissa sfiorata in diretta tv fra: la conduttrice del programma tv L’Aria che Tira, su La7, lo bacchettaper una frase sull’e il direttore editoriale del quotidiano Liberole. Tutto inizia quandochiede al giornalista cosa intendesse dire nella parte finale del suo editoriale di oggi, venerdì 19 febbraio 2021. “Le donne primeggiano in molti ambiti. In politica, invece, tranne alcune eccezioni lodevoli (Giorgia Meloni si segnala la migliore), non svettano affatto”, scrive. “Certune sono autentiche asinelle e non sono in grado di aspirare a ruoli di rilievo. Sono cretine come gli uomini. Per cui vincono costoro che sono più ...

zazoomblog : Aborto Vittorio Feltri perde le staffe contro Myrta Merlino: “Piantala! Mi rompi l’anima” - #Aborto #Vittorio… - rontagnano : RT @GianniVezzani1: L'aria che tira, rissa tra Myrta Merlino e Vittorio Feltri: 'Per te si divertono?', 'Ma piantala. Mi hai rotto...', vol… - GianniVezzani1 : L'aria che tira, rissa tra Myrta Merlino e Vittorio Feltri: 'Per te si divertono?', 'Ma piantala. Mi hai rotto...',… - GianniBoscarato : L'aria che tira, rissa tra Myrta Merlino e Vittorio Feltri: 'Per te si divertono?', 'Ma piantala. Mi hai rotto...',… -