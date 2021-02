1 minuto in Borsa 19 febbraio 2021 (Di venerdì 19 febbraio 2021) (TeleBorsa) – Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, svetta Leonardo che segna un importante progresso del 7,41%. Le peggiori performance si registrano su DiaSorin, che ottiene -4,53%. Retrocede di poco lo spread, che raggiunge quota +96 punti, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,63%. Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, in Italia annunciati i Prezzi al Consumo su base annuale, pari a 0,4%. Su base mensile, lo stesso dato si attesta su 0,7%. I mercati sono in attesa dell’Indice IFO della Germania, in previsione lunedì. Martedì, in Unione Europea l’agenda prevede il dato sui Prezzi al Consumo. Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 19 febbraio 2021) (Tele) – Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, svetta Leonardo che segna un importante progresso del 7,41%. Le peggiori performance si registrano su DiaSorin, che ottiene -4,53%. Retrocede di poco lo spread, che raggiunge quota +96 punti, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,63%. Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, in Italia annunciati i Prezzi al Consumo su base annuale, pari a 0,4%. Su base mensile, lo stesso dato si attesta su 0,7%. I mercati sono in attesa dell’Indice IFO della Germania, in previsione lunedì. Martedì, in Unione Europea l’agenda prevede il dato sui Prezzi al Consumo. Si attende un avvio positivo per ladi New York. In particolare, ...

Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 13.682,25 punti.

Dividendo Eni 2021 (saldo e acconto) a 0,36 euro, conti 2020 a picco: scatta alert sul titolo
I parametri forniti potrebbero condizionare l'andamento del titolo fin dal primo minuto di scambi. Conti Eni 2020 e reazione titolo in borsa La reazione del titolo Eni alla pubblicazione dei conti

Borsa: Milano cauta (+0,1%), corrono Moncler e Leonardo
MILANO, 19 FEB - Cauta Piazza Affari (+0,1%) in avvio di mattinata, dopo avere aperto piatta, conclusa la partita della fiducia al nuovo premier, Mario Draghi, e in linea con l'incertezza dei listini

I parametri forniti potrebbero condizionare l'andamento del titolo fin dal primo minuto di scambi. Conti Eni 2020 e reazione titolo in borsa La reazione del titolo Eni alla pubblicazione dei conti
MILANO, 19 FEB - Cauta Piazza Affari (+0,1%) in avvio di mattinata, dopo avere aperto piatta, conclusa la partita della fiducia al nuovo premier, Mario Draghi, e in linea con l'incertezza dei listini