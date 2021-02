Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 18 febbraio 2021) VIABILITA’ DEL 18 FEBBRAIOORE 15.20 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAINZIAMO DAL RACCORDO DOVE IN CARREGGIATA INTERENA TROVIAMO DELLE CODE TRA BUFALOTTA E L’A24-TERAMO SPOSTIMAOCI PROPRIO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE IL TRAFFICO RALLENTA TRA TOR CERVARA ED IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO MENTRE IN SENSO OPPSOTO VI SONO DELLE CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST ANDIAMO SULLAFIUMICINO DOVE IL TRAFFICO E INCOLONNATO TRA VIA DELLA MAGLIANA ED IL PONTE IN DIREZIONE DEL CENTRO A CAUSA DI UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA DOVUTO AI LAVORI SUL VIADOTTO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSUEGUNDO ALL’ATELZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE PER QUANTO ...