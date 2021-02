‘Uomini e Donne’ | l’opinione di Isa sulla puntata del 18 02 21

Leggi su isaechia

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Mamma mia ragazzi, oggi giornata di lutto nazionale, eh. Sono depressa. Non lo accetto. Non me ne faccio una ragione. Dopo mesi, mesi e mesi passati a creare letteralmente il mito di Riccardone-one-one e a immaginarlo pronto a ribaltare i letti di tutte le fortunate che avessero avuto modo di approcciarsi a lui (tranne Ida Platano perché, oh, Ida è na palla al piede e ci sta che ti faccia passare anche la voglia di vivere, oltre a quella di bombare) si viene a scoprire che in realtà il buon Guarnieri dopo una fugace fase iniziale de fuego entra subito in modalità nonnino ottantenne col vestaglione di flanella e passa le serate ad abbracciarti ad accarezzarti e a dirti che ‘ti stima moltissimo‘ tipo Pina Fantozzi con Ugo. No, Maria, questo non lo accetto. Non ce la faccio. Non mi capacito. Ma poi deprimente anche il fatto che chieda a Roberta Di Padua di mettersi in tiro, mettersi il ...