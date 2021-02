"Una corsa tremenda". Fausto Gresini è ancora in coma dopo il Covid: l'ansia di tutto il motomondiale (Di giovedì 18 febbraio 2021) Senza Fausto, ma sempre con Fausto. Per la prima volta dal 1997, anno di debutto della Gresini Racing nel motomondiale con il brasiliano Alex Barros sopra una Honda 500 (per i baby piloti di oggi roba da Jurassic Park), il 60enne Fausto Gresini deve lasciare il timone al suo staff guidato da Carlo Merlini, al quale ieri, in un'atmosfera di grande professionalità senza tuttavia celare la preoccupazione, sono spettati oneri e onori della presentazione del team (unico nelle tre classi, dato che pure quest' anno ci sarà la sinergia con l'Aprilia MotoGp, oltre al Civ e alla MotoE). Uomini che, nelle settimane scorse, hanno dovuto guardarsi negli occhi e prendere le decisioni per mandare avanti l'enorme organizzazione che sta dietro a una squadra del motomondiale. Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Senza, ma sempre con. Per la prima volta dal 1997, anno di debutto dellaRacing nelcon il brasiliano Alex Barros sopra una Honda 500 (per i baby piloti di oggi roba da Jurassic Park), il 60ennedeve lasciare il timone al suo staff guidato da Carlo Merlini, al quale ieri, in un'atmosfera di grande professionalità senza tuttavia celare la preoccupazione, sono spettati oneri e onori della presentazione del team (unico nelle tre classi, dato che pure quest' anno ci sarà la sinergia con l'Aprilia MotoGp, oltre al Civ e alla MotoE). Uomini che, nelle settimane scorse, hanno dovuto guardarsi negli occhi e prendere le decisioni per mandare avanti l'enorme organizzazione che sta dietro a una squadra del. Il ...

