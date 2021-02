Ubriaco tira fuori un coltello nel parcheggio del supermercato Disarmato dai poliziotti | viene scoperto con 11 telefoni e un tablet

v_senigallia : Ubriaco tira fuori un coltello nel parcheggio di un supermercato: nello zaino la Polizia trova 11 telefonini rubati… -

Corriere Adriatico

SENIGALLIA - Momenti di paura, nel pomeriggio di ieri, all'interno del parcheggio di un supermercato di via Podesti, allorchè un uomo, tenendo un coltello tra le mani, cominciava ad inveire contro i ...