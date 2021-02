Tre ictus, un infarto e un danno cerebrale. Così Demi Lovato è quasi morta per un’overdose - (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roberta Damiata In un documentario in uscita su YouTube, la cantante Demi Lovato racconta per la prima volta un episodio del 2018 che l'ha portata quasi alla morte, lasciandole tutt'ora danni permanenti al cervello Ha deciso di rivelare la verità in un documentario su Youtube “Dancing with The Davil” che verrà presentato in anteprima il 23 marzo. È bastata comunque un’anticipazione per far allarmare tutti i fan di Demi Lovato che nel 2018 per un’overdose di eroina ha rischiato di morire. Portata d'urgenza in ospedale, ha avuto tre ictus, un attacco di cuore e un danno cerebrale permanente. Qualcosa che ha lasciato tutti a bocca aperta e che ha portato alla luce il segreto della pop star 28enne. “I medici pensavano che ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roberta Damiata In un documentario in uscita su YouTube, la cantanteracconta per la prima volta un episodio del 2018 che l'ha portataalla morte, lasciandole tutt'ora danni permanenti al cervello Ha deciso di rivelare la verità in un documentario su Youtube “Dancing with The Davil” che verrà presentato in anteprima il 23 marzo. È bastata comunque un’anticipazione per far allarmare tutti i fan diche nel 2018 perdi eroina ha rischiato di morire. Portata d'urgenza in ospedale, ha avuto tre, un attacco di cuore e unpermanente. Qualcosa che ha lasciato tutti a bocca aperta e che ha portato alla luce il segreto della pop star 28enne. “I medici pensavano che ...

