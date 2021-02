Traffico Roma del 18-02-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 18 febbraio 2021) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare aumenta alma senza disagi di rilievo lungo la carreggiata interna tra la Tuscolana e spostamenti maggiori sulla diramazioneSud in direzione del centro città dove si rallenta tra Torrenova e lo svincolo delle Grazie sempre per chi è diretto versorallentamenti perintenso Anche su via Flaminia Nuova tra Prima porta e via dei Due Ponti e Come di consueto in prossimità dei lavori Maggiore prudenza sul viadotto della Magliana in direzione di via Cristoforo Colombo e autostrada di Fiumicino ricordiamo chiuso per lavori notturni lo svincolo delle gr per chi Provenendo dao da Fiumicino vuole proseguire su una carreggiata interna del raccordo il divieto di transito è ogni ...