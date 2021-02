Tra i bambini si sta diffondendo una sindrome infiammatoria post Covid più aggressiva (Di giovedì 18 febbraio 2021) . Simile alla malattia di Kawasaki, la MIS-C può manifestarsi come complicanza dell’infezione da coronavirus in età pediatrica. Si manifesta con sintomi che comprendono febbre, eruzioni cutanee, disturbi gastrointestinali con segni di infiammazione sistemica. Con la crescita del numero di contagi tra 0 e 18 anni, si sta registrando un aumento dei casi di sindrome infiammatoria multisistemica nei bambini – multisystem inflammatory syndrome in children, MIS-C, una malattia che nei primi mesi della pandemia di Covid era stata confusa con la sindrome di Kawasaki, con cui in parte condivide alcune caratteristiche cliniche. Da questa, però, si distingue per una serie di manifestazioni peculiari che suggeriscono un interessamento multisistemico grave, prevalentemente miocardico e/o gastrointestinale, sebbene ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 18 febbraio 2021) . Simile alla malattia di Kawasaki, la MIS-C può manifestarsi come complicanza dell’infezione da coronavirus in età pediatrica. Si manifesta con sintomi che comprendono febbre, eruzioni cutanee, disturbi gastrointestinali con segni di infiammazione sistemica. Con la crescita del numero di contagi tra 0 e 18 anni, si sta registrando un aumento dei casi dimultisistemica nei– multisystem inflammatory syndrome in children, MIS-C, una malattia che nei primi mesi della pandemia diera stata confusa con ladi Kawasaki, con cui in parte condivide alcune caratteristiche cliniche. Da questa, però, si distingue per una serie di manifestazioni peculiari che suggeriscono un interessamento multisistemico grave, prevalentemente miocardico e/o gastrointestinale, sebbene ...

