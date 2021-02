Scuola, recupero in estate: i docenti bocciano la proposta di Draghi (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ai docenti non convince la proposta di Draghi sul recupero a giugno delle ore di Scuola perse. Meno dura, invece, la posizione delle organizzazioni sindacali Il nuovo presidente del Consiglio, ricevuta la fiducia dal Senato e in attesa del voto alla Camera, si è già espresso riguardo la situazione Scuola nel nostro Paese. Considerate le numerose difficoltà affrontate da studenti e insegnanti con l’arrivo della pandemia, sembra necessario intraprendere delle strategie per sopperire ai disagi registrati nell’ultimo anno. Per questo motivo, Mario Draghi ha proposto un recupero delle ore perse nel mese giugno, incontrando tuttavia le resistenze del corpo docente. Per insegnanti e presidi infatti non si tratterebbe di una scelta adeguata e sembrerebbe ... Leggi su zon (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ainon convince ladisula giugno delle ore diperse. Meno dura, invece, la posizione delle organizzazioni sindacali Il nuovo presidente del Consiglio, ricevuta la fiducia dal Senato e in attesa del voto alla Camera, si è già espresso riguardo la situazionenel nostro Paese. Considerate le numerose difficoltà affrontate da studenti e insegnanti con l’arrivo della pandemia, sembra necessario intraprendere delle strategie per sopperire ai disagi registrati nell’ultimo anno. Per questo motivo, Marioha proposto undelle ore perse nel mese giugno, incontrando tuttavia le resistenze del corpo docente. Per insegnanti e presidi infatti non si tratterebbe di una scelta adeguata e sembrerebbe ...

