Sanremo 2021, Albano non l'ha presa bene. E su sua figlia Jasmine: "Ora tocca a me soffrire" (Di giovedì 18 febbraio 2021) Non è certamente un bel periodo per Albano Carrisi, che deve fare i conti con un doppio dispiacere. Il celebre cantante pugliese non sarà tra i 26 big che si contenderanno la vittoria nella settantunesima edizione del Festival di Sanremo, che prenderà il via il prossimo 2 marzo e sarà condotta sempre da Amadeus. Proprio il conduttore della kermesse sanremese, che ricopre anche il ruolo di direttore artistico, ha deciso di non scegliere il brano proposto da Albano, dal titolo "Il cellulare". Una decisione che ha rammaricato molto l'artista di Cellino San Marco, convinto di aver realizzato un pezzo che lui stesso definisce "rivoluzionario". In un'intervista su Oggi, Albano ha parlato di questa esclusione ma ha poi toccato anche l'argomento pandemia, che costringerà il Festival di ...

