Quando i telecronisti di calcio commentavano il poker texas hold’em (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il calcio e il poker texas hold’em sono due realtà che fanno parte di due mondi apparentemente molto diversi, ma c’è un filo sottile che li unisce, infatti sono numerosi gli addetti ai lavori o i calciatori stessi che non solo si cimentano nel poker, ma ne dichiarano passione e coinvolgimento. Il primo pensiero che nell’immaginario di ognuno prende il sopravvento Quando si parla di poker, oltre alle luci dei casinò di Las Vegas, è sicuramente la possibilità di vincere somme importanti, cambiando così la propria esistenza. Ma il poker non è solo questo, è un gioco che è diventato sport per il senso di competizione e sfida che si porta con sé, ed ogni giocatore lo percepisce bene. La competizione è senza dubbio una parte essenziale di ogni sport, e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ile ilsono due realtà che fanno parte di due mondi apparentemente molto diversi, ma c’è un filo sottile che li unisce, infatti sono numerosi gli addetti ai lavori o i calciatori stessi che non solo si cimentano nel, ma ne dichiarano passione e coinvolgimento. Il primo pensiero che nell’immaginario di ognuno prende il sopravventosi parla di, oltre alle luci dei casinò di Las Vegas, è sicuramente la possibilità di vincere somme importanti, cambiando così la propria esistenza. Ma ilnon è solo questo, è un gioco che è diventato sport per il senso di competizione e sfida che si porta con sé, ed ogni giocatore lo percepisce bene. La competizione è senza dubbio una parte essenziale di ogni sport, e ...

moreno_dasoghe : @RaiSport Sto ascoltando la diretta del gigante femminile e I telecronisti mi fanno ridere molto, dicono quando sce… - Luckyluciano971 : RT @zielulife2: Chissà se per i telecronisti Sky qualche volta sarà NON RIGORE quando qualcuno della Juve va giù in area. - franonesiste : RT @zielulife2: Chissà se per i telecronisti Sky qualche volta sarà NON RIGORE quando qualcuno della Juve va giù in area. - YvanGoSlow24 : Solo a me non danno fastidio i telecronisti che fanno il tifo per le italiane (magari pure esagerando)? Trovo molto… - zielulife2 : Chissà se per i telecronisti Sky qualche volta sarà NON RIGORE quando qualcuno della Juve va giù in area. -