Perseverance è arrivato su Marte

(Di giovedì 18 febbraio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=gm0b ijaYMQ Missione compiuta., il rover della missione Mars 2020, è ammartato sul Pianeta rosso, dopo un viaggio cominciato lo scorso 30 luglio. Realizzato dal Jet Propulsion Laboratory della Nasa, il robot con le ruote è atterrato nel cratere Jezero portando con sé sette strumenti basati su tecnologie avanzate per studiare la superficie di. Il nuovo rover resterà sul pianeta almeno per un anno marziano (687 giorni, quasi due anni sulla Terra) e il suo obiettivo è cercare qualsiasi traccia che possa indicare la presenza, nel passato, di vita. Per farlo, sarà guidato dall’elicottero Ingenuity (in italiano ingegnosità), che inizierà i primi test nella primavera del 2021. La diretta della discesa diè stata trasmessa dalla Nasa a partire dalle nostre 20:15, mentre ...