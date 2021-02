Parma, Krause: «I fondi possono rendere internazionale la Serie A» (Di giovedì 18 febbraio 2021) Kyle Krause ha parlato del possibile arrivo in Serie A dei fondi Kyle Krause, presidente del Parma, durante il Business of Football Summit 2021 del Financial Times, ha parlato dei vantaggi che l’ingresso dei fondi potrebbero portare alla Serie A. «Dal mio punto di vista, l’investimento dei fondi è una conferma della validità del mio investimento, ma non ho investito nel calcio solo per il loro interessamento nella Serie A, è stata una conferma non una spinta. Vent’anni fa era il miglior campionato del mondo, può tornarlo ora? I fondi vedono l’opportunità fuori dal campo per posizionare molto meglio la Serie A a livello mondiale. Avere i fondi porterebbe expertise, sarebbe una mossa più ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Kyleha parlato del possibile arrivo inA deiKyle, presidente del, durante il Business of Football Summit 2021 del Financial Times, ha parlato dei vantaggi che l’ingresso deipotrebbero portare allaA. «Dal mio punto di vista, l’investimento deiè una conferma della validità del mio investimento, ma non ho investito nel calcio solo per il loro interessamento nellaA, è stata una conferma non una spinta. Vent’anni fa era il miglior campionato del mondo, può tornarlo ora? Ivedono l’opportunità fuori dal campo per posizionare molto meglio laA a livello mondiale. Avere iporterebbe expertise, sarebbe una mossa più ...

